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«Витязь» всухую разгромил ЦСКА

17:43

«Витязь» в матче Кубка мэра Москвы разгромил ЦСКА со счетом 5:0. Хет-три оформил Йоонас Няттинен.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Няттинен — 5 (Гребенщиков, Лаюнен), 18:39 — 0:1. Макеев — 4 (Ержабек), 32:59 — 0:2. Гребенщиков — 3 (Моисеев), 42:44 — 0:3. Няттинен — 6 (Лаюнен, Евсеенков), 48:32 — 0:4. Няттинен — 7 (бол., Лаюнен), 54:23 — 0:5.

Вратари: Юханссон — Ежов.

Броски: 13 (3+5+5) — 26 (8+7+11).

Судьи: Гофман, Гофман.

24 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».

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