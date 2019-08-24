«Витязь» всухую разгромил ЦСКА
17:43
«Витязь» в матче Кубка мэра Москвы разгромил ЦСКА со счетом 5:0. Хет-три оформил Йоонас Няттинен.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Няттинен — 5 (Гребенщиков, Лаюнен), 18:39 — 0:1. Макеев — 4 (Ержабек), 32:59 — 0:2. Гребенщиков — 3 (Моисеев), 42:44 — 0:3. Няттинен — 6 (Лаюнен, Евсеенков), 48:32 — 0:4. Няттинен — 7 (бол., Лаюнен), 54:23 — 0:5.
Вратари: Юханссон — Ежов.
Броски: 13 (3+5+5) — 26 (8+7+11).
Судьи: Гофман, Гофман.
24 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».