«Витязь» всухую победил «Ак Барс» в гостях. Семин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счетом 4:0.

В двух шайбах принял участие нападающий Александр Семин, который отметился двумя результативными передачами. Отметим, что еще две шайбы «Витязь» забросил в концовке встречи уже в пустые ворота.

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«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Воронков — 1 (Дэнфорт, Семин), 0:51 — 0:1. Дергачев — 1 (Семин, Даугавиньш), 37:49 — 0:2. Попов — 1 (п.в., Хультстрем, Дергачев), 59:28 — 0:3. Малыхин — 1 (мен., п.в., Ларичев), 59:51 — 0:4.

Вратари: Рейдеборн (58:07 — 59:28, 59:41 — 59:51) — Ежов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (6+11+9) — 23 (8+6+9).

Судьи: Васильев, Гофман.

4 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».