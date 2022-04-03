«Витязь» в следующем сезоне может проводить домашние матчи в Балашихе

Руководство подмосковной «Арены Балашиха» выступило с предложением подольскому клубу «Витязь» проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду.

«Конкретных переговоров не было. У нас есть непосредственно предложение от Балашихи: руководство арены по согласованию с мэром города само на нас вышло с таким пожеланием — видеть у себя нашу основную и молодежную команды. Хотят, чтобы после ухода «Авангарда» хоккейная жизнь в городе не замирала», — сказал президент «Витязя» Михаил Головков ТАСС.

Ранее в Балашихе в течение четырех лет играл «Авангард» в связи со сносом в Омске арены и строительством новой.

В субботу омский клуб провел церемонию прощания с «Ареной Балашиха», поскольку со следующего сезона «Авангард» будет играть в Омске.