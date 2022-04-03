«Витязь» в следующем сезоне может проводить домашние матчи в Балашихе
Руководство подмосковной «Арены Балашиха» выступило с предложением подольскому клубу «Витязь» проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду.
«Конкретных переговоров не было. У нас есть непосредственно предложение от Балашихи: руководство арены по согласованию с мэром города само на нас вышло с таким пожеланием — видеть у себя нашу основную и молодежную команды. Хотят, чтобы после ухода «Авангарда» хоккейная жизнь в городе не замирала», — сказал президент «Витязя» Михаил Головков ТАСС.
Ранее в Балашихе в течение четырех лет играл «Авангард» в связи со сносом в Омске арены и строительством новой.
В субботу омский клуб провел церемонию прощания с «Ареной Балашиха», поскольку со следующего сезона «Авангард» будет играть в Омске.
|Финалы конференций
|Счет в серии
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|3.04
|15:00
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Металлург – Трактор
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