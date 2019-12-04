«Витязь» в серии буллитов победил «Амур»

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл «Витязю» — 2:3. В составе хозяев дубль оформил Владислав Ушенин. У гостей забили Йоонас Няттинен и Александр Семин.

«Витязь» набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Амур» (31) — предпоследний на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Няттинен — 2 (Евсеенков, Чернов), 7:55 — 0:1. Вл. Ушенин — 7 (Вяч. Ушенин), 15:41 — 1:1. Семин — 11 (Аалтонен, Макеев), 49:12 — 1:2. Вл. Ушенин — 8 (Рассказов), 57:31 — 2:2.

Победный буллит: Семин.

Вратари: Аликин — Сапрыкин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 45 (16+12+13+4) — 34 (9+12+13+0).

Судьи: Беляев, Фатеев.

4 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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