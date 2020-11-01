«Витязь» в овертайме вырвал победу у «Сочи»

«Витязь» обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3 ОТ. Сочинцы спаслись от поражения в основное время за полторы минуты до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Витязь» (Подольск) — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Руденков — 3 (Точицкий), 7:24 — 1:0. Воронков — 2 (Малыхин), 8:58 — 1:1. Хультстрем — 4 (бол., Дергачев), 14:37 — 1:2. Руденков — 4 (бол., Рубцов), 38:49 — 2:2. Малыхин — 5 (Смолин, Моисеев), 47:43 — 2:3. Колготин — 6 (Квартальнов, Александров), 58:28 — 3:3. Моисеев — 1 (Даугавиньш, Хультстрем), 61:25 — 3:4.

Вратари: Третьяк — Тодыков.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 32 (6+18+8+0) — 31 (9+10+9+3).

Судьи: Беляев, Юдаков.

1 ноября. Сочи. ДС «Большой». 1741 зритель.