«Витязь» уступил «Соколу» в товарищеском матче
18:28
В товарищеском матче «Витязь» проиграл «Соколу» (0:1). Единственную шайбу забросил Александр Стрельцов.
Также команды по окончании матча провели серию буллитов. Красноярский клуб победил и здесь — 3:1.
У «Сокола» шайбы забрасывали Василий Стрельцов, Григорий Мищенко и Платон Попов. У «Витязя» буллит реализовал Святослав Гребенщиков.
Товарищеский матч
«Витязь» (Подольск) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: А. Стрельцов — 1 (В. Стрельцов), 51:30 — 0:1.
Вратари: Кочетков (Тодыков, 29:20) — Литвинов.
Судьи: Гофман, Овчинников.
29 июля. Подольск. ЛД «Витязь».
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