«Витязь» уступил «Соколу» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Витязь» проиграл «Соколу» (0:1). Единственную шайбу забросил Александр Стрельцов.

Также команды по окончании матча провели серию буллитов. Красноярский клуб победил и здесь — 3:1.

У «Сокола» шайбы забрасывали Василий Стрельцов, Григорий Мищенко и Платон Попов. У «Витязя» буллит реализовал Святослав Гребенщиков.

Товарищеский матч

«Витязь» (Подольск) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: А. Стрельцов — 1 (В. Стрельцов), 51:30 — 0:1.

Вратари: Кочетков (Тодыков, 29:20) — Литвинов.

Судьи: Гофман, Овчинников.

29 июля. Подольск. ЛД «Витязь».