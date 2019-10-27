«Витязь» уступил «Куньлуню». Команда потерпела четвертое поражение подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Куньлунь». Гости победили со счетом 4:2. Хет-трик сделал нападающий китайской команды Эндрю Миллер.
Подмосковная команда потерпела четвертое поражение подряд. А вот «Куньлунь» выиграл третий матч кряду.
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«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Миллер — 4 (Брюле, Йип), 1:26 — 0:1. Миллер — 5 (бол., Йип, Мерфи), 10:01 — 0:2. Йормакка — 4 (Чернов), 25:17 — 1:2. Семин — 8 (Макеев, Аалтонен), 32:14 — 2:2. Миллер — 6 (Брюле), 39:22 — 2:3. Уэрек — 5 (Палола), 51:07 — 2:4.
Вратари: Ежов (59:19) — Смит.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 25 (9+9+7) — 44 (18+15+11).
Судьи: Гофман, Юдаков.
27 октября. Подольск. ЛД «Витязь».
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