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Сегодня, 17:10

«Витязь» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Витязь», Telegram

«Витязь» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Матч на «Арене Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на канале «ОТВ» (начало — в 20.50 по местному времени).

Изучайте ключевые события и результат игры «Витязь» — «Трактор» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Витязь» во вторник уступил СКА (1:4), а «Трактор» — проиграл «Куньлуню» (3:4 ОТ).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 47 25 22 56
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 49 19 30 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 52 32 20 70
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 50 15 35 43
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