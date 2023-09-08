«Трактор» обыграл «Витязь» в матче КХЛ

«Трактор» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За челябинский клуб забили Виталий Кравцов, Антон Бурдасов и Артем Блажиевский. У подмосковной команды отличились Игорь Угольников и Владислав Кара.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» находится на 11-й строчке «Запада» (2 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Угольников — 1 (бол., Галузин, Педан), 1:49 — 1:0. Кравцов — 1, 2:12 — 1:1. Бурдасов — 3 (Сошников, Карпухин), 29:22 — 1:2. Блажиевский — 1 (Ткачев), 47:08 — 1:3. Кара — 1, 50:06 — 2:3.

Вратари: Шикин — Фукале.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (11+8+12) — 34 (16+13+5).

Судьи: Букин, Оленин.

8 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2113 зрителей