Дубль Яруллина принес «Трактору» победу над «Витязем»

«Трактор» вырвал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ у «Витязя». Команда из Челябинска одержала победу со счетом 4:3.

Дубль оформил защитник «Трактора» Альберт Яруллин.

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«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Голы: Малыхин — 4 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 5:39 — 1:0. Яремчук — 2 (Лямин), 15:25 — 2:0. Седлак — 2 (Телегин, Тертышный), 24:10 — 2:1. Пулккинен — 4 (Бывальцев), 38:27 — 2:2. Яруллин — 2 (бол., Пулккинен, Калинин), 53:24 — 2:3. Одетт — 4 (бол., Кемиляйнен), 55:33 — 3:3. Яруллин — 3 (Ткачев), 58:46 — 3:4.

Вратари: Ежов (59:00) — Вилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (11+8+8) — 26 (4+15+7).

Судьи: Щенев, Юдаков.

14 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».