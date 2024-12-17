«Витязь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.

«Витязь» с 34 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада». «Торпедо» набрало 39 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.