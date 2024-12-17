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Сегодня, 23:40

«Витязь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Витязь» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.

«Витязь» с 34 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада». «Торпедо» набрало 39 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Торпедо 35 16 19 39
8 Динамо Мн 34 17 17 38
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Адмирал 37 18 19 41
6 Металлург Мг 36 19 17 40
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 4
17.12 15:30
Сибирь – Авангард
 3 : 5
17.12 19:00
Витязь – Торпедо
 6 : 5 Б
17.12 19:30
ЦСКА – Куньлунь РС
 3 : 2
17.12 19:30
Динамо М – Барыс
 0 : 2
17.12 19:30
СКА – Локомотив
 2 : 3
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