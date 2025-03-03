«Витязь» и «Торпедо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» и «Торпедо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 3 марта. Игра на «Арене Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — «Торпедо» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды встречались три раза, у «Витязя» — две победы.

В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» набрал 51 очко, «Торпедо» — 66.

28 февраля «Витязь» проиграл «Сибири» (3:4 Б). «Торпедо» провело предыдущий матч 1 марта против ЦСКА (2:4).

Матч «Витязь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс