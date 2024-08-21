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Сегодня, 15:51

«Витязь» в овертайме победил «Торпедо» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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«Витязь» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В основное время у хозяев отличились Андрей Чивилев и Михаил Абрамов. У гостей шайбы забросили Максим Глинский и Александр Дарьин.

В овертайме Дмитрий Бучельников принес хозяевам победу.

Регулярный сезон начнется 3 сентября 2024 года.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чивилев — 1 (Цицюра), 2:26 — 1:0. Абрамов — 1 (буллит), 30:11 — 1:1. Глинский — 1 (Ян, Воронин), 31:38 — 1:2. Дарьин — 1 (Малоросиянов, Васильев), 42:00 — 2:2. Бучельников — 2 (Цицюра), 64:24 — 3:2.

Вратари: Шикин — Бочаров.

Штраф: 10 — 12.

Судьи: Морозов, Пестов.

21 августа. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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