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Сегодня, 21:03

«Торпедо» победило «Витязь» и возглавило Западную конференцию ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» на выезде обыграло «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

У гостей забивали Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков. У хозяев шайбу забросил Станислав Яровой.

В третьем периоде игрок нижегородцев Владислав Фирстов был оштрафован на 10 минут за оскорбление судьи.

«Торпедо» возглавил турнирную таблицу «Запада» с 17 очками. У «Витязя» 3 очка и последнее место.

В следующем матче «Торпедо» примет «Ак Барс» 28 сентября. «Витязь» дома сыграет с «Ладой» 28-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Голы: Воронин — 2 (Ларионов), 21:10 — 0:1. Бокун — 2 (Воронин, Сизов), 30:23 — 0:2. Ларионов — 2 (бол., Летунов, Артамонов), 32:41 — 0:3. Ураков — 1 (Веряев, Сизов), 38:46 — 0:4. Яровой — 3 (бол., Руденков, Барак), 43:37 — 1:4.

Вратари: Дорожко (Шикин, 40:00) — Кульбаков.

Штраф: 10 — 24.

Броски: 27 (10+10+7) — 45 (11+22+12).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». 2756 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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4 Сочи 10 7 3 14
5 Спартак 11 6 5 13
6 Северсталь 9 5 4 11
7 СКА 10 5 5 10
8 Куньлунь РС 11 5 6 10
9 Динамо Мн 10 4 6 9
10 ЦСКА 11 4 7 9
11 Витязь 11 1 10 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
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3 Ак Барс 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
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6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
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