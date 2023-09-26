«Торпедо» победило «Витязь» и возглавило Западную конференцию ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Торпедо» на выезде обыграло «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.
У гостей забивали Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков. У хозяев шайбу забросил Станислав Яровой.
В третьем периоде игрок нижегородцев Владислав Фирстов был оштрафован на 10 минут за оскорбление судьи.
«Торпедо» возглавил турнирную таблицу «Запада» с 17 очками. У «Витязя» 3 очка и последнее место.
В следующем матче «Торпедо» примет «Ак Барс» 28 сентября. «Витязь» дома сыграет с «Ладой» 28-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
Голы: Воронин — 2 (Ларионов), 21:10 — 0:1. Бокун — 2 (Воронин, Сизов), 30:23 — 0:2. Ларионов — 2 (бол., Летунов, Артамонов), 32:41 — 0:3. Ураков — 1 (Веряев, Сизов), 38:46 — 0:4. Яровой — 3 (бол., Руденков, Барак), 43:37 — 1:4.
Вратари: Дорожко (Шикин, 40:00) — Кульбаков.
Штраф: 10 — 24.
Броски: 27 (10+10+7) — 45 (11+22+12).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». 2756 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|7
|СКА
|10
|5
|5
|10
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|1 : 4
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|3 : 2
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|2 : 3
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|1 : 2