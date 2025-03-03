«Витязь» дома уступил «Торпедо» и потерял шансы на выход в плей-офф
«Торпедо» в гостях обыграло «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
У гостей голы дубль на счету Никиты Шавина, также по голу забили Антон Силаев и Владислав Кодола. У гостей 2 очка на счету Дмитрия Бучельникова (1+1), по шайбе забросили Григорий Ващенко и Иван Воробьев.
Потерпев поражение, подмосковная команда упустила шанс на выход в плей-офф КХЛ.
«Торпедо» набрало 68 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Голы: Бучельников — 15 (бол., Барак, Рой), 5:49 — 1:0. Силаев — 2, 11:08 — 1:1. Ващенко — 1 (Дарьин, Бучельников), 17:52 — 2:1. Шавин — 5 (Филлипс, Конюшков), 30:59 — 2:2. Кодола — 1 (Гончарук, Кагарлицкий), 41:39 — 2:3. Шавин — 6 (Белевич), 41:55 — 2:4. Воробьев — 13 (Савчик, Цицюра), 43:21 — 3:4.
Вратари: Шикин — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (12+11+17) — 28 (10+9+9).
Судьи: Бирин, Дударов.
3 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 1533 зрителя
|Восточная конференция
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|47
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|94
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|34
|71
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|30
|38
|69
|9
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|68
|26
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|В
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|46
|22
|98
|2
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|39
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|СКА
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|31
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|68
|37
|31
|81
|7
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|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
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|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3