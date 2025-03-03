«Витязь» дома уступил «Торпедо» и потерял шансы на выход в плей-офф

«Торпедо» в гостях обыграло «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей голы дубль на счету Никиты Шавина, также по голу забили Антон Силаев и Владислав Кодола. У гостей 2 очка на счету Дмитрия Бучельникова (1+1), по шайбе забросили Григорий Ващенко и Иван Воробьев.

Потерпев поражение, подмосковная команда упустила шанс на выход в плей-офф КХЛ.

«Торпедо» набрало 68 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Бучельников — 15 (бол., Барак, Рой), 5:49 — 1:0. Силаев — 2, 11:08 — 1:1. Ващенко — 1 (Дарьин, Бучельников), 17:52 — 2:1. Шавин — 5 (Филлипс, Конюшков), 30:59 — 2:2. Кодола — 1 (Гончарук, Кагарлицкий), 41:39 — 2:3. Шавин — 6 (Белевич), 41:55 — 2:4. Воробьев — 13 (Савчик, Цицюра), 43:21 — 3:4.

Вратари: Шикин — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (12+11+17) — 28 (10+9+9).

Судьи: Бирин, Дударов.

3 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 1533 зрителя