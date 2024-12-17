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Сегодня, 21:44

«Витязь» обыграл «Торпедо» по буллитам

Камила Абдурахманова
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«Витязь» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.

В составе «Витязя» сумели отличиться Василий Атанасов, Максим Летунов (дубль), Сергей Гончарук, Богдан Конюшков. Голы за «Торпедо» забили Станислав Яровой, Рыков Егор, Илья Аркалов, Андрей Чивилев, Фредерик Готье.

«Витязь» с 34 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада». «Торпедо» набрало 39 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

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«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:5 Б (2:2, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яровой — 6 (Дарьин, Чивилев), 1:48 — 1:0. Атанасов — 11 (Ларионов, Войнов), 3:01 — 1:1. Рыков — 1 (Калинин, Бусыгин), 4:40 — 2:1. Летунов — 7 (Артамонов, Фирстов), 12:00 — 2:2. Гончарук — 10 (Кагарлицкий), 26:21 — 2:3. Конюшков — 2 (Гончарук, Абрамов), 29:03 — 2:4. Аркалов — 3 (Малоросиянов, Ежов), 32:20 — 3:4. Летунов — 8 (Фирстов, Артамонов), 33:11 — 3:5. Чивилев — 3 (Дарьин, Яровой), 47:42 — 4:5. Готье — 9 (Барак), 59:21 — 5:5.

Победный буллит: Макеев.

Вратари: Дорожко (59:10 — 59:21) — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (5+5+8+1) — 37 (13+16+5+3).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2987 зрителей.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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