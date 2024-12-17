«Витязь» обыграл «Торпедо» по буллитам
«Витязь» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.
В составе «Витязя» сумели отличиться Василий Атанасов, Максим Летунов (дубль), Сергей Гончарук, Богдан Конюшков. Голы за «Торпедо» забили Станислав Яровой, Рыков Егор, Илья Аркалов, Андрей Чивилев, Фредерик Готье.
«Витязь» с 34 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада». «Торпедо» набрало 39 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:5 Б (2:2, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яровой — 6 (Дарьин, Чивилев), 1:48 — 1:0. Атанасов — 11 (Ларионов, Войнов), 3:01 — 1:1. Рыков — 1 (Калинин, Бусыгин), 4:40 — 2:1. Летунов — 7 (Артамонов, Фирстов), 12:00 — 2:2. Гончарук — 10 (Кагарлицкий), 26:21 — 2:3. Конюшков — 2 (Гончарук, Абрамов), 29:03 — 2:4. Аркалов — 3 (Малоросиянов, Ежов), 32:20 — 3:4. Летунов — 8 (Фирстов, Артамонов), 33:11 — 3:5. Чивилев — 3 (Дарьин, Яровой), 47:42 — 4:5. Готье — 9 (Барак), 59:21 — 5:5.
Победный буллит: Макеев.
Вратари: Дорожко (59:10 — 59:21) — Бочаров.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (5+5+8+1) — 37 (13+16+5+3).
Судьи: Белов, Кулаков.
17 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2987 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|8
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 5
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|6 : 5 Б
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|3 : 2
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|0 : 2
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3