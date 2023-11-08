«Витязь» в Балашихе проведет игру с нижегородским «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 ноября. Встреча пройдет на территории «Арены Балашиха». Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями игры «Витязь» — «Торпедо».

Видеотрансляция матча «Витязь» — «Торпедо» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 19.15 мск.

«Витязь» с 18 баллами занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова с 34 очками располагается на четвертой строчке Запада.

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