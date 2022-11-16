Гол Галузина в овертайме принес «Витязю» победу над «Торпедо»

«Витязь» обыграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у подмосковной команды забросил Виталий Попов, а у нижегородцев отличился Сергей Гончарук. Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Витязя» Владимир Галузин.

«Витязь» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 34 очками в 31 матче. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 40 очками в 31 игре.

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«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Попов — 2 (Ежов, Буцаев), 15:56 — 1:0. Гончарук — 14 (бол., Коваленко, Конюшков), 32:20 — 1:1. Галузин — 4 (Яремчук, Волгин), 61:02 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Гуска.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (10+13+7+1) — 26 (10+8+8+0).

Судьи: Морозов, Спирин.

16 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 1576 зрителей.