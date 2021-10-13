«Витязь» проиграл «Торпедо» и продлил серию поражений до 6 матчей

«Торпедо» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Подольске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Шайбы в составе победителей забросили Кенни Агостино, Илья Федотов и Иван Чехович. У «Витязя» отличился Валттери Кемиляйнен.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Кемиляйнен — 1 (бол., Аалтонен), 35:15 — 1:0. Агостино — 10 (Жафяров, Миле), 39:16 — 1:1. И. Федотов — 1 (Марин), 50:50 — 1:2. Чехович — 4 (Мишарин, Леннстрем), 51:51 — 1:3.

Вратари: Ежов — Тихомиров.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (11+13+8) — 34 (5+9+20).

Судьи: Белов, Ромасько.

13 октября. Подольск. ЛД «Витязь».