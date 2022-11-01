«Торпедо» в гостях победило «Витязь»
«Торпедо» в гостях победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы выиграли со счетом 3:1.
Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин открыл счет уже на 9-й секунде встречи. Он установил новый рекорд клуба.
Также в составе нижегородцев голами отметились форварды Егор Виноградов и Александр Дарьин.
У «Витязя» единственную шайбу забросил защитник Артем Бородкин, который отличился в меньшиснтве.
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«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Голы: Кручинин — 6 (Коваленко, Конюшков), 0:09 — 0:1. Бородкин — 3 (мен., Рой, Ежов), 9:49 — 1:1. Виноградов — 2 (Воронин, Иванов), 16:44 — 1:2. Дарьин — 1 (Виноградов, Фирстов), 39:15 — 1:3.
Вратари: Сапрыкин (58:36) — Гуска.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (14+15+10) — 41 (18+14+9).
Судьи: Белов, Мисюрь.
1 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.
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