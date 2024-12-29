«Витязь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» на своем льду уступил «Спартаку» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

«Спартак» набрал 55 очков и расположился на 2-й строчке Восточной конференции, «Витязь» идет 9-м на «Западе» с 36 очками.