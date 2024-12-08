«Витязь» — «Спартак»: видеообзор матча

«Спартак» на выезде победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

«Спартак» одержал третью победу подряд и с 50 очками после 35 матчей сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (32 очка в 35 играх) идет на девятой строчке. У команды из Подольска третье поражение кряду.