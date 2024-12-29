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Сегодня, 12:30

«Витязь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Спартак», Telegram

«Витязь» и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет игру в прямом эфире. Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Витязь» провел 38 матчей и набрал 36 очков, в предыдущем матче «богатыри» уступили «Локомотиву» (3:5). У «Спартака» — 53 очка в 38 играх, в пятницу красно-белые проиграли «Куньлуню» (2:4).

Матч «Витязь» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 39 24 15 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 42 10 32 23
12 Амур 39 8 31 21
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