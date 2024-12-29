«Витязь» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 29 декабря

«Витязь» и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет игру в прямом эфире. Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Витязь» провел 38 матчей и набрал 36 очков, в предыдущем матче «богатыри» уступили «Локомотиву» (3:5). У «Спартака» — 53 очка в 38 играх, в пятницу красно-белые проиграли «Куньлуню» (2:4).

Матч «Витязь» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.