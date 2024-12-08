«Витязь» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Витязь» — «Спартак» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также матч можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Витязь» провел 34 игры и набрал 32 очка, в предыдущем матче «богатыри» уступили «Ак Барсу» (3:5, дома). У «Спартака» — 48 очков в 34 матчах, в среду красно-белые победили «Барыс» (4:2, на выезде).