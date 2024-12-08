«Спартак» на выезде победил «Витязь», у Пашина и Галимова по три очка

«Спартак» одержал победу над «Витязем» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых 3 (2+1) очка набрал Александр Пашин, еще по голу забили Дмитрий Вишневский и Герман Рубцов. На счету Анселя Галимова три результативные передачи. Голы хозяев забили Сергей Калинин и Дерек Барак.

«Спартак» одержал третью победу подряд и с 50 очками после 35 матчей сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (32 очка в 35 играх) идет на девятой строчке. У команды из Подольска третье поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Спартак» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Вишневский — 2 (Морозов), 21:18 — 0:1. Пашин — 6 (Галимов), 23:52 — 0:2. Барак — 17 (Чехович), 24:18 — 1:2. Пашин — 7 (Чайковски, Галимов), 26:47 — 1:3. Калинин — 2 (Чивилев, Педан), 32:52 — 2:3. Рубцов — 7 (Пашин, Галимов), 55:03 — 2:4.

Вратари: Шикин (Дорожко, 26:47, 59:03 — 59:30) — Николаев.

Штраф: 9 — 6.

Броски: 38 (15+8+15) — 40 (11+20+9).

Судьи: Беляев, Морозов.

8 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 5152 зрителя.