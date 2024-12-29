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Сегодня, 16:15

«Спартак» обыграл «Витязь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» на выезде победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

По два очка набрали форвард красно-белых Адам Ружичка (1+1) и защитник Даниил Орлов (1+1). Еще по одному голу у красно-белых забили Андрей Локтионов и Герман Рубцов.

У хозяев отличились Иван Воробьев и Дмитрий Бучельников.

«Спартак» (55 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».

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«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Орлов — 3 (Мальцев, Голдобин), 9:26 — 0:1. Локтионов — 10 (бол., Ружичка, Чайковски), 10:13 — 0:2. Воробьев — 8 (Галузин, Головков), 13:45 — 1:2. Бучельников — 11 (бол., Рыков, Чехович), 15:40 — 2:2. Ружичка — 16 (Перлини), 39:13 — 2:3. Рубцов — 8 (Филин, Орлов), 58:24 — 2:4.

Вратари: Дорожко — Николаев.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (13+13+5) — 26 (11+6+9).

Судьи: Беляев, Овчинников.

29 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 5489 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 Спартак 39 25 14 55
3 ЦСКА 38 24 14 55
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 39 24 15 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
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