«Спартак» обыграл «Витязь» в КХЛ

«Спартак» на выезде одержал победу над «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

Победу красно-белым принесли дубль Николая Голдобина и шайбы Ивана Морозова и Андрея Локтионова.

За хозяев отличился Владислав Цицюра.

«Спартак» с 8 очками вышел на второе место в Западной Конференции. «Витязь» с 2 балалми замыкает турнирную таблицу «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Локтионов — 2 (Талалуев, Цыплаков), 12:04 — 0:1. Морозов — 3 (Порядин, Талалуев), 20:19 — 0:2. Цицюра — 1 (бол., Яровой), 24:14 — 1:2. Голдобин — 7 (Порядин, Морозов), 38:40 — 1:3. Голдобин — 8 (бол., Цыплаков, Порядин), 41:52 — 1:4.

Вратари: Шикин — Рибар.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 11 (1+5+5) — 35 (11+19+5).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

14 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.