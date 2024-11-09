«Витязь» встретится с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» примет «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Встреча состоится на «Арене Балашиха» и начнется в 17.00.

В прямом эфире игру «Витязь» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию проведут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Следить за ключевыми событиями игры «Витязь» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате «Витязь» провел 24 матча и набрал 23 очка, в предыдущей игре подмосковная команда уступила столичному «Динамо» (3:4, на выезде). У «Сочи» — 22 игры и 18 очков, позавчера сочинцы победили СКА в Санкт-Петербурге (5:2) и прервали четырехматчевую серию без побед.