Хет-трик Бараха принес «Витязю» победу над «Сочи»

«Витязь» дома одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.

У подмосковной команды хет-трик оформил Дерек Барах и еще по голу на свой счет записали Фредерик Готье и Александр Дарьин. У сочинского клуба отличились Джесси Грэм, Денис Венгрыжановский, Сергей Попов и Артур Тянулин.

После этой встречи «Витязь» (4 очка) вышел на четвертое место в Западной конференции. «Сочи» (2 балла) замыкает турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)

Голы: Барак — 2 (бол., Готье, Чехович), 3:14 — 1:0. Готье — 1 (бол., Барак, Чехович), 4:12 — 2:0. Грэм — 1 (Тянулин, Никонов), 4:56 — 2:1. Дарьин — 1 (Чивилев), 5:42 — 3:1. Барак — 3 (Чехович, Воронков), 11:38 — 4:1. Венгрыжановский — 1 (М.С. Федотов, Волков), 29:53 — 4:2. Попов — 1 (бол., Криштоф, Грэм), 42:35 — 4:3. Барак — 4 (Воробьев), 49:04 — 5:3. Тянулин — 1 (бол., М.С. Федотов, Чебыкин), 57:10 — 5:4.

Вратари: Дорожко — Иванов (Заврагин, 5:42, 57:39 — 58:20).

Штраф: 15 — 24.

Броски: 38 (12+7+19) — 36 (11+11+14).

Судьи: Пестов, Ромасько.

9 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.