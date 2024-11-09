«Витязь» проиграл «Сочи» в Балашихе
«Витязь» дома уступил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.
В составе подмосковной команды шайбу забросил Иван Савчик. У сочинцев голами отличились Роман Манухов и Денис Венгрыжановский (дубль).
После 25 игр «Витязь» находится на 9-й строчке Западной конференции с 23 очками. «Сочи» с 20 баллами — на 10-м месте после 23 матчей.
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«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Савчик — 4 (Дарьин, Галузин), 8:52 — 1:0. Манухов — 1 (Корягин, Тянулин), 30:45 — 1:1. Венгрыжановский — 6 (бол., Грэм, И. Федотов), 38:19 — 1:2. Венгрыжановский — 7 (бол., И. Федотов, Грэм), 52:44 — 1:3.
Вратари: Шикин (56:48) — Иванов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (8+6+17) — 18 (3+9+6).
Судьи: Васильев, Соин.
9 ноября. Балашиха. «Арена Балашиха».
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