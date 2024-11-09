Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:17

«Витязь» проиграл «Сочи» в Балашихе

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Витязь» дома уступил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.

В составе подмосковной команды шайбу забросил Иван Савчик. У сочинцев голами отличились Роман Манухов и Денис Венгрыжановский (дубль).

После 25 игр «Витязь» находится на 9-й строчке Западной конференции с 23 очками. «Сочи» с 20 баллами — на 10-м месте после 23 матчей.

Хоккей

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Савчик — 4 (Дарьин, Галузин), 8:52 — 1:0. Манухов — 1 (Корягин, Тянулин), 30:45 — 1:1. Венгрыжановский — 6 (бол., Грэм, И. Федотов), 38:19 — 1:2. Венгрыжановский — 7 (бол., И. Федотов, Грэм), 52:44 — 1:3.

Вратари: Шикин (56:48) — Иванов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (8+6+17) — 18 (3+9+6).

Судьи: Васильев, Соин.

9 ноября. Балашиха. «Арена Балашиха».

КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
Читайте также
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд

«Салават Юлаев» на выезде одержал волевую победу над «Торпедо» в овертайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 25 11 14 27
7 ЦСКА 22 10 12 27
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 24 8 16 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 10:00
Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 1 : 3
9.11 17:00
Локомотив – Ак Барс
 2 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости