«Витязь» проиграл «Сочи» и потерял шансы на выход в плей-офф

«Сочи» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей по два очка набрали Джесси Грэм и Матвей Мичков. У хозяев дубль оформил Александр Дарьин.

«Сочи» набрал 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь» потерпел 4-е поражение подряд. Команда с 43 очками занимает 11-ю строчку таблицы «Запада». «Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Авершин — 4 (Грэм, Феоктистов), 13:20 — 0:1. Дарьин — 6 (Яровой, Галузин), 26:30 — 1:1. Мичков — 15 (Бердин), 30:45 — 1:2. Уилсон — 17 (бол., Цицюра, Рой), 31:30 — 2:2. Тянулин — 15 (бол., Мичков, Бердин), 43:26 — 2:3. Грэм — 8 (бол., Попов), 55:29 — 2:4. Дарьин — 7 (Воронков, Рой), 59:45 — 3:4.

Вратари: Шикин (57:08) — Бердин.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (12+14+10) — 44 (15+15+14).

Судьи: Гамалей, Соин.

6 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.