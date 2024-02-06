«Витязь» проиграл «Сочи» и потерял шансы на выход в плей-офф
«Сочи» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У гостей по два очка набрали Джесси Грэм и Матвей Мичков. У хозяев дубль оформил Александр Дарьин.
«Сочи» набрал 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Витязь» потерпел 4-е поражение подряд. Команда с 43 очками занимает 11-ю строчку таблицы «Запада». «Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Голы: Авершин — 4 (Грэм, Феоктистов), 13:20 — 0:1. Дарьин — 6 (Яровой, Галузин), 26:30 — 1:1. Мичков — 15 (Бердин), 30:45 — 1:2. Уилсон — 17 (бол., Цицюра, Рой), 31:30 — 2:2. Тянулин — 15 (бол., Мичков, Бердин), 43:26 — 2:3. Грэм — 8 (бол., Попов), 55:29 — 2:4. Дарьин — 7 (Воронков, Рой), 59:45 — 3:4.
Вратари: Шикин (57:08) — Бердин.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 36 (12+14+10) — 44 (15+15+14).
Судьи: Гамалей, Соин.
6 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.
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|61
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|48
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|60
|20
|40
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|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
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|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
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|
Торпедо – Трактор
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|6.02
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Динамо М – Автомобилист
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