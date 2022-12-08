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Сегодня, 21:12

«Сочи» проиграл 10-й матч подряд, уступив «Витязю»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Витязь» с обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе победителей дубли оформили Владислав Кара и Станислав Яровой. Еще по одной шайбе забросили Степан Старков и Дмитрий Кугрышев.

Голы в составе сочинской команды забили Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.

«Витязь» набрал 44 очка в 40 матчах и занимает седьмое место на «Западе». «Сочи» находится на 11-й строчке с 16 очками в 38 играх. Команда проиграла 10-й матч подряд.

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«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Кара — 10 (бол., Кугрышев, Волгин), 8:01 — 1:0. Петьков — 6 (Александров, Мачулин), 12:26 — 1:1. Яровой — 5 (Волгин, Граовац), 23:09 — 2:1. Кара — 11 (Рассказов), 30:56 — 3:1. Старков — 10 (Уилсон, Воронков), 33:22 — 4:1. Яровой — 6 (Граовац, Уилсон), 52:03 — 5:1. Кугрышев — 3 (Рой, Яремчук), 54:20 — 6:1. Завгородний — 10 (бол., Точицкий, Гормли), 56:52 — 6:2.

Вратари: Шикин — Плешков (Третьяк, 33:22).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (7+11+12) — 24 (6+9+9).

Судьи: Акузовский, Беляев.

8 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.

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