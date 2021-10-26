«Витязь» дома проиграл «Сочи» в матче КХЛ

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» (1:3). Южане, которые занимают последнее место в Западной конференции, прервали четырехматчевую серию поражений и теперь отстают от подмосковной команды на 2 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Мищенко — 3 (бол., Дыбленко, Феоктистов), 15:45 — 0:1. Лещенко — 3 (Индрашис, Яремчук), 20:58 — 1:1. Бабенко — 2 (бол., Феоктистов, Мищенко), 53:26 — 1:2. Балдаев — 1 (Бабенко, Глотов), 55:06 — 1:3.

Нереализованный буллит: Лещенко (Витязь), 28:40 (Вратарь).

Вратари: Ежов (58:26) — Хелльберг.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (2+9+7) — 27 (10+5+12).

Судьи: Гофман, Соин.

26 октября. Подольск. ЛД «Витязь».