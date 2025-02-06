«Витязь» уступил СКА и потерпел пятое поражение подряд

СКА на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дважды забил Михаил Григоренко, по одному голу у Павла Дедунова и Николая Полякова. У хозяев отличились Матвей Заседа и Владислав Цицюра.

СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 53 матчах. «Витязь» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на десятой строчке «Запада» с 44 очками в 52 играх.

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«Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Н. Поляков — 2 (И. Демидов, Воробьев), 5:48 — 0:1. Дедунов — 1 (И. Демидов), 21:53 — 0:2. Григоренко — 15 (Карпухин, Алистров), 32:50 — 0:3. Заседа — 6 (Чивилев, Бусыгин), 33:36 — 1:3. Григоренко — 16 (Алистров, Земченок), 41:37 — 1:4. Цицюра — 5 (Воробьев), 58:58 — 2:4.

Вратари: Дорожко — Мойсевич.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (12+11+12) — 39 (12+15+12).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

6 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 3327 зрителей.