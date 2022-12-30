«Витязь» в овертайме обыграл СКА. Команды забили 11 голов на двоих
«Витязь» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 6:5.
Голами в составе питерской команды отметились Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.
За подмосковный клуб забили Степан Старков (дубль), Александр Яремчук, Тайлер Граовац и Алексей Волгин. Победная шайба в овертайме на счету Владимира Галузина.
СКА проиграл второй матч подряд. Команда занимает первое место на «Западе», набрав 74 очка в 46 играх. «Витязь» находится на шестой строчке (48 очков).
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«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 ОТ (1:1, 4:1, 0:3, 1:0)
Голы: Ожиганов — 9 (бол., Педан, Хуснутдинов), 9:27 — 0:1. Старков — 12, 19:39 — 1:1. Яремчук — 14 (Кугрышев, Рой), 29:55 — 2:1. Граовац — 4 (Уилсон, Яровой), 31:17 — 3:1. Старков — 13 (Волгин, Кара), 34:21 — 4:1. Яшкин — 25, 38:16 — 4:2. Волгин — 3 (мен.), 38:35 — 5:2. Хайруллин — 20 (Гусев, Ожиганов), 42:57 — 5:3. Воробьев — 9 (Волков, Коромыслов), 44:12 — 5:4. Яшкин — 26 (Жафяров, Подъяпольский), 48:45 — 5:5. Галузин — 6 (Яремчук), 64:14 — 6:5.
Вратари: Дорожко — Подъяпольский (Иванов, 31:17, Подъяпольский, 40:00).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (12+7+8+2) — 33 (5+9+17+2).
Судьи: Лаврентьев, Наумов.
30 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3267 зрителей.
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