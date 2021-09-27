«Витязь» по буллитам обыграл СКА

«Витязь» победил СКА (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дубль сделали Нико Оямяки и Даниэль Одетт, также отличился Михаил Смолин. У гостей забивали Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Линеден Вей, Владислав Цицюра и Кирилл Марченко. Решающий буллит в активе Микса Индрашиса.

«Витязь» набрал 12 очков и занимает шестое место. У СКА 15 очков и третья позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 Б (1:1, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

Голы: Оямяки — 9 (Лямин, Аалтонен), 5:56 — 1:0. Кемппайнен — 5 (бол., Ожиганов, Бурдасов), 13:24 — 1:1. Смолин — 2 (Попов), 25:48 — 2:1. Оямяки — 10 (бол., Одетт, Аалтонен), 30:07 — 3:1. Одетт — 8 (Аалтонен), 32:01 — 4:1. Бурдасов — 9 (Марченко), 40:29 — 4:2. Вей — 2 (бол., Кемппайнен), 45:25 — 4:3. Цицюра — 1 (Хуснутдинов, Кемппайнен), 54:31 — 4:4. Одетт — 9, 58:24 — 5:4. Марченко — 6 (Цицюра, Вей), 59:56 — 5:5.

Победный буллит: Индрашис.

Вратари: Ежов — Самонов (Аскаров, 30:07, 58:36 — 59:56).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 24 (4+13+6+1) — 34 (10+7+15+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

27 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».