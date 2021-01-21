Гол Подколзина принес СКА победу над «Витязем»

СКА победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 3:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Василий Подколзин.

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«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Ожиганов — 6 (Кузьменко, Бурдасов), 7:54 — 0:1. Бардаков — 2 (мен., Паутов, Моисеев), 26:53 — 1:1. Подколзин — 3 (Цицюра, Ожиганов), 45:39 — 1:2. Кемппайнен — 11 (п.в., Кетов, Антипин), 59:21 — 1:3.

Вратари: Тодыков (58:25 — 59:21) — Хелльберг.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 16 (3+6+7) — 29 (11+11+7).

Судьи: Гофман, Юдаков.

21 января. Подольск. ЛД «Витязь». 800 зрителей.