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«Витязь» победил «Сибирь» и прервал 7-матчевую серию поражений

21:55
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«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (5:2). Хозяева прервали 7-матчевую серию поражений.

Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Голы: Одетт — 12 (Оямяки, Кемиляйнен), 8:05 — 1:0. Лещенко — 2 (бол., Лямин, Индрашис), 11:01 — 2:0. Савин — 1 (бол., Кемиляйнен, Одетт), 12:39 — 3:0. Шиксатдаров — 1 (Зубов, Кемиляйнен), 22:40 — 4:0. Ли — 2 (Шор, Морозов), 23:15 — 4:1. Аалтонен — 5 (Одетт), 25:51 — 5:1. Овчинников — 1 (Мерфи, Дубакин), 47:11 — 5:2.

Вратари: Кульбаков — Красоткин (Сятери, 22:40).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 34 (15+13+6) — 35 (14+9+12).

Судьи: Акузовский, Спирин.

18 октября. Подольск. ЛД «Витязь».

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