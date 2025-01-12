«Витязь» — «Северсталь»: видеообзор матча

«Северсталь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ обыграла «Витязь» — 2:1.

После 44 игр «Северсталь» находится на 6-м месте в Западной конференции, набрав 55 очков. У «Витязя» — 38 баллов в 43 матчах и 10-е место.