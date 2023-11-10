«Витязь» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд и остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах). «Северсталь» потерпела первое поражение за шесть последних игр и опустилась на 7-е место (30 очков в 27 матчах).

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