«Витязь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Витязь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
«Витязь» примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на «Арене Балашиха», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Основные события игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встречаются в третий раз в сезоне. Предыдущие две игры в ноябре завершились победами «Витязя».
«Витязь» набрал 37 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Северсталь» провела 43 матча и набрала 53 очка. В предыдущих играх сезона «Витязь» уступил «Локомотиву» (0:3), а «Северсталь» — «Авангарду» (5:6 ОТ).
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Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|6
|СКА
|43
|25
|18
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
Результаты / календарь
30.12
3.01
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10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
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