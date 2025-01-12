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Сегодня, 15:45

«Витязь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Витязь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Витязь», Telegram

«Витязь» примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на «Арене Балашиха», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Основные события игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются в третий раз в сезоне. Предыдущие две игры в ноябре завершились победами «Витязя».

«Витязь» набрал 37 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Северсталь» провела 43 матча и набрала 53 очка. В предыдущих играх сезона «Витязь» уступил «Локомотиву» (0:3), а «Северсталь» — «Авангарду» (5:6 ОТ).

Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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