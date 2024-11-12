«Витязь» — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн
Матч «Витязь» — «Северсталь» в FONBET регулярном чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 12 ноября. Игра на льду «Арены Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.
Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате «Витязь» с 23 очками в 25 матчах идет девятым в Западной конференции, предыдущим соперником подмосковной команды был «Сочи» (1:3, дома). У «Северстали» — 30 очков в 23 играх, позавчера череповчане уступили минскому «Динамо» (1:3, на выезде).
Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|23
|10
|13
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|12.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|12.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -