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Сегодня, 17:45

«Витязь» — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Витязь» и «Северсталь» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Витязь», Telegram

Матч «Витязь» — «Северсталь» в FONBET регулярном чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 12 ноября. Игра на льду «Арены Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Витязь» с 23 очками в 25 матчах идет девятым в Западной конференции, предыдущим соперником подмосковной команды был «Сочи» (1:3, дома). У «Северстали» — 30 очков в 23 играх, позавчера череповчане уступили минскому «Динамо» (1:3, на выезде).

Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Лада 23 10 13 23
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11 Барыс 24 6 18 14
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