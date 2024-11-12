«Витязь» обыграл «Северсталь» в КХЛ
«Витязь» на домашнем льду одержал победу над «Северсталью» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
В первом периоде счет открыл Дерек Барак. Вторую шайбу в концовке забросил Джереми Рой.
«Витязь» (25 очков) занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (30) идет четвертой на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Барак — 15 (бол., Бучельников, Чехович), 13:15 — 1:0. Рой — 2 (бол., п.в., Дорожко), 59:58 — 2:0.
Вратари: Дорожко — Самойлов (57:53 — 59:30, 59:38 — 59:58).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (15+4+8) — 22 (4+8+10).
Судьи: Беляев, Степучев.
12 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 1565 зрителей.
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|24
|10
|14
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
|12.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|3 : 1
|12.11
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Витязь – Северсталь
|2 : 0
Новости