«Витязь» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений подряд

«Витязь» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За подмосковную команду голы забили Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов и Скотт Уилсон, на счету которого дубль (вторую шайбу нападающий забросил в пустые ворота). У клуба из Череповца отличились Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд, однако остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах). «Северсталь» потерпела первое поражение за шесть последних игр и опустилась на 7-ю позицию (30 очков в 27 матчах).