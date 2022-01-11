«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь»

«Северсталь» победила «Витязь» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Виталий Попов и Иван Зинченко. У гостей забивали Егор Морозов, Даниил Вовченко и Никита Гуслистов.

«Северсталь» набрала 63 очка и занимает пятое место на Западе. У «Витязя» 43 очка и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Попов — 3 (Смолин, Одетт), 15:02 — 1:0. Морозов — 10 (Стенквист, Тимашов), 32:17 — 1:1. Вовченко — 13 (Хохлов, Подъяпольский), 40:53 — 1:2. Зинченко — 3 (бол., Одетт, Аалтонен), 59:50 — 2:2. Гуслистов — 6 (Хохлов), 60:41 — 2:3.

Вратари: Сапрыкин (59:00 — 59:50) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 41 (8+17+15+1) — 33 (13+5+14+1).

Судьи: Букин, Наумов.

11 января. Подольск. ЛД «Витязь».