«Витязь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Витязь» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
«Витязь» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 февраля. Игра пройдет на стадионе «Балашиха» и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Уфе игру также будет транслировать местный канал «БСТ».
С ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Предыдущая встреча команд в ноябре 2024 года завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:0. Оба клуба провели по 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Витязь» набрал 47 очков, «Салават» — 75.
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