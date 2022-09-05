«Витязь» переиграл «Салават Юлаев»
«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда выиграла со счетом 3:2.
В составе победителей отличились нападающие Вячеслав Сараев, Михаил Смолин и Владислав Кара.
У уфимцев голы на счету нападающих Алексея Пусторезова и Александра Кадейкина.
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«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Аркалов — 1 (Сараев, Абросимов), 11:21 — 1:0. Пустозеров — 1 (Башкиров), 17:11 — 1:1. Смолин — 1, 19:15 — 2:1. Кара — 1 (бол., Волгин, Галузин), 22:03 — 3:1. Кадейкин — 1, 29:07 — 3:2.
Вратари: Шикин — Кареев (59:09).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 12 (7+2+3) — 39 (10+22+7).
Судьи: Прокуратов, Фатеев.
5 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
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|
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|
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|
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|
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