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«Витязь» разгромил «СайПу» в товарищеском матче

15 августа 2019, 20:44
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В товарищеском матче «Витязь» обыграл финский клуб «СайПа» (7:1). Дубль в составе победителей сделал Павел Колтыгин.

Товарищеский матч

«СайПа» (Лаппеэнранта) — «Витязь» (Подольск) — 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Голы: Колтыгин (Няттинен), 9:22 — 0:1. Колтыгин (бол., Няттинен, Лаюнен), 25:18 — 0:2. Аалтонен (бол., Лаюнен, Евсеенков), 30:24 — 0:3. Монс, 30:50 — 0:4. Воронков (Моисеев, Стасенко), 43:05 — 0:5. Куронен (Виртанен, Грман), 53:05 — 1:5. Епишин (Петраков), 53:26 — 1:6. Петраков (Шинкевич, Лаюнен), 55:19 — 1:7.

Вратари: Вестерхольм — Самонов.

15 августа. Лаппеэнранта. Kisapuisto.

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