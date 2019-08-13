"Витязь" разгромил "Пеликанс" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Витязь" обыграл финский клуб "Пеликанс" (8:1).
Товарищеский матч
"Витязь" (Подольск) - "Пеликанс" (Лахти) - 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)
Голы: Комаров - 1, 1:39 - 1:0. Шевченко - 1, 4:20 - 2:0. Чернов - 1 (бол., Семин), 23:32 - 3:0. Няттинен - 4 (Епишин), 27:36 - 4:0. Бьернинен - 2 (бол.), 33:52 - 4:1. Чернов - 2 (Комаров), 35:28 - 5:1. Аалтонен - 1 (Лаюнен), 37:29 - 6:1. Чернов - 3 (Шевченко, Комаров), 44:39 - 7:1. Макеев - 2 (Швец-Роговой), 58:27 - 8:1.
Нереализованный буллит: Гребенщиков (Витязь), 11:37 (Вратарь).
Вратарь: Ежов.
13 августа.
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