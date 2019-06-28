"Витязь" произвел обмен со СКА и получил Данилу Квартальнова

"Витязь" приобрел нападающих СКА Ивана Ларичева, Данилу Квартальнова и Станислава Гребенщикова в обмен на защитника Кирилла Кирсанова и нападающего Илью Рачкова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В составе фарм-клуба СКА-Нева в ВХЛ Ларичев, Квартальнов и Гребенщиков завоевали Кубок Шелкового Пути – стали победителями регулярного чемпионата, а также завоевали серебряные медали чемпионата ВХЛ в 2018 году. Также в составе студенческой сборной России Ларичев и Квартальнов стали чемпионами Универсиады в Красноярске в 2019 году.

Ранее "Витязь" покинул чешский форвард Михал Ржепик.